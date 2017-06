Mini salades de bœuf

Je commence par préparer les légumes. Je coupe la tomate en tout petits cubes comme pour un tartare. Je fais de même avec le poivron vert avant de réserver dans un bol.Je récupère la viande, je retire le gras puis je coupe des tranches très fines.Dans un poêle, je fais chauffer un peu d’huile d’olive et je fais revenir mes morceaux de bœuf.Dans une assiette, je dispose quelques salades, j’y dépose les tomates, les poivrons et le bœuf cuit, je finis avec un trait de jus de citron et c’est prêt !