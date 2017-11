Michel Monvoisin n'est plus président du conseil d'administration de Tahiti Tourisme

Bertrand Parent



Fin de mandat pour Michel Monvoisin à la présidence du GIE Tahiti Tourisme. Depuis le 1er novembre le CA n'a plus de patron. Un conseil d'administration doit se tenir dans les prochains jours. Toute la question est désormais de savoir qui va le remplacer. A moins que le PDG d'ATN rempile dans cette fonction.Mais, selon nos informations, de nombreux professionnels du tourisme aimeraient du changement, considérant que la double casquette ATN/Tahiti Tourisme n'est pas conforme à la mission et relève du conflit d'intérêts. Par ailleurs, avec l'arrivée des nouveaux appareils Boeing, la création prochaine d'une filiale hélicoptères (comme l'a révélé le site Tahiti-Infos il y a deux jours) et, surtout, la concurrence de French Blue à partir de mai, les défis que devra relever le PDG d'ATN ne semblent pas laisser beaucoup de place à son patron dans un emploi du temps qui risque d'être chargé.Michel Monvoisin avait succédé à Hiria Ottino à la présidence du CA en novembre 2013.