Michel Bourez : un documentaire exceptionnel sur le "Spartan"

1ère partie



En 2018, Michel Bourez entamera sa dixième saison sur le tour mondial de surf. Le documentaire "Michel Bourez, des racines du surf à la cime du monde", retrace son parcours exemplaire et exceptionnel. De sa naissance à Rurutu, en passant par ses premières vagues à Mataiea, ce film met en lumière une vie consacrée entièrement au surf de très haut niveau.



Au fil d’interviewes exclusives, enrichies de documents originaux relatant son enfance, les téléspectateurs découvriront l’origine du surnom « Spartan » ou encore comment Michel Bourrez a accédé au World Tour en un temps record.



Réalisé en partenariat avec la World Surf League et comprenant des séquences inédites et exceptionnelles, ce documentaire a nécessité un an et demi de travail. Karim Mahdjouba, réalisateur du film, a suivi Michel Bourez en surf trips dans les îles, et sur certaines étapes du Tour Mondial de surf.



Documentaire réalisé par Karim Mahdjouba

Production : KMH Media Production

En deux parties