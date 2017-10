Michel Bourez, des racines du surf à la cime du monde

Seconde partie



Sportif de haut niveau, Michel Bourez a atteint en un temps record les sommets du World Tour.

Mais derrière le parcours exemplaire, les éloges et les victoires, se cache un homme, heureux père de famille, qui a dû se relever de ses blessures. Spartan jusqu’au bout !



Au fil d’interviewes exclusives, nous apercevrons une autre facette de Michel Bourez, du spartan méconnu du public : le père de famille. Nous reviendrons également sur son accident en 2015 à Teahupo’o et comment il s’est remis de ses blessures pour revenir au plus haut niveau.



De Teahupo’o en 2015 à son titre Pipe Master à Hawaii en 2016, Karim Mahdjouba, réalisateur du film, l’a suivi dans son ascension.





Documentaire réalisé par Karim Mahdjouba

Production : KMH Media Production

En deux parties