Meurtre en direct sur FaceBook

L'info a été relayée par plusieurs médias américains et Le Parisien. Selon le quotidien , dans la vidéo , l'homme qui se présente sur les réseaux sociaux comme étant Stevie Steve, identifié plus tard par la police comme Steve Stephens, est en voiture, arrêté sur le bas côté. "Je viens de trouver quelqu'un que je vais tuer... ce vieux", peut-on l'entendre dire.Il s'approche de l'homme, et lui demande de prononcer le nom d'une femme. "Elle est la raison de ce qui va t'arriver", explique-t-il. Il demande à l'homme son âge, avant de lui tirer une balle dans la tête et de prendre la fuite, mettant fin à la vidéo.La police de Cleveland a publié l'avis de recherche sur leur site précisant que "le suspect est armé et dangereux"