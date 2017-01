Métropole : un jeune Tahitien condamné à 3 ans de prison…pour 33 cambriolages

J-B. C. (avec Ladepeche.fr)

Cet "Arsène Lupin" des temps modernes, dixit le site Ladepeche.fr qui relate l’information, arbore "un bilan impressionnant pour un homme seul", selon le président du tribunal correctionnel qui l’a jugé. En deux ans à peine, le jeune homme a en effet cambriolé 33 habitations ou garages."L'enquête a démarré lors du cambriolage d'un garage, à Plaisance du Touch en 2015. Sur place, les gendarmes ont découvert une trace de sang laissé par l'auteur des faits. Un ADN a été extrait et cette identité génétique a permis l'identification de Jérémy ", explique le quotidien.Lors de l’audience, le cambrioleur, qui avait déjà six condamnations à son actif, n’a pas été bavard. "Je m'en fous, c'est le passé tout ça", a-t-il lâché. Cinq de ses nombreuses victimes sont venues témoigner de leur désarroi après avoir retrouver leur logement vidé en rentrant chez elles.Les victimes présentes ont obtenu un total de 4,2 millions Fcfp de dommages et intérêts, sans compter ce que devraient obtenir les autres personnes ayant subi les agissements du prolifique monte-en-l’air.