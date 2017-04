Météo : vigilance jaune pour les orages aux Marquises

Dans l'archipel le plus au nord du Pays, le ciel reste très nuageux et le temps variable jusqu'à samedi soir : des épisodes perturbés, avec des averses parfois orageuses, alternent avec de larges périodes d'accalmie. Une nette amélioration est prévue pour dimanche avec un ciel voilé.



Le vent de secteur Est est modéré avec des pointes à 60/70 kilomètres/heure sous grains.

La Mer est agitée et la houle qualifiée de longue de secteur Sud d'1 mètre selon Météo France Polynésie.

Rédaction web

Quelques phénomènes pluvieux d'intensité variable sont attendus sur les quatre autres archipels. Prudence, surtout si vous envisagez une sortie en mer.