Météo : un voilier échoué côte ouest

M.K / Rédaction web

Antoine, qui vit sur son bateau à Punaauia, a été plutôt étonné ce vendredi matin en découvrant que le voilier amarré à côté du sien avait disparu. Les deux navires étaient amarrés en face de la marina Taina. Avec les vents et la forte houle, l'un d'eux s'est détaché et a terminé sa course sur le récif.Ce vendredi, un bateau de la capitainerie s'est rendu sur place. La marina souligne que ce sont les amarres personnelles du navire qui ont cédé. Les amarres de la marina sont contrôlées régulièrement par des plongeurs.Le propriétaire du voilier n'était pas à l'intérieur. Le bateau n'aurait subi que très peu de dégâts. Il est toujours échoué au moment où nous écrivons, mais devrait être ramené rapidement.