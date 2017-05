Message de condoléance de René Bidal à la famille de Vetearii Rupea

Rédaction Web avec communiqué

"Je souhaite présenter à la famille de Vetearii Rupea ainsi qu’à ses proches, de très sincères condoléances en leur exprimant toute ma compassion et ma solidarité dans cette cruelle et douloureuse épreuve qui implique un militaire de la Gendarmerie Nationale . Cette dernière est très affectée par cette dramatique disparition et les circonstances particulières qui s’y rattachent. La Gendarmerie Nationale de la Polynésie française exprime son immense tristesse. Le traitement judiciaire et individuel du gendarme concerné va suivre son cours".