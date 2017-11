Messmer a fasciné To'ata

Il se présente lui même comme un fascinateur : 3000 spectateurs se sont déplacés pour voir en vrai les performances de Messmer, que beaucoup avaient déjà vu à la télévision. L'hypnotiseur faisait sa première et unique scène à To'ata, après une représentation à Nouméa.

"J'étais assez impressionné par ses shows, ses spectacles à la télé", confie Teiva, l'un des participants. "Après on se demande : est-ce que ça n'est pas faux, pas truqué?" "Verdict?" "Non, ça n'est vraiment pas truqué!"



"Ce soir, nous allons vous découvrir, car c'est un spectacle dont VOUS êtes les héros", lance l'artiste à son public en début de spectacle. "Les volontaires qui vont monter sur scène : quand je vais vous dire que vous êtes en 1970, regardez-vous bien danser sur une musique psychédélique"!

Dès les premières minutes du show, une vingtaine de polynésiens, les plus réceptifs aux tests de l’artiste, se retrouvent sur scène…

Chasse aux mammouths, accouchement d'un homme, combat de boxe ou opération d'une jambe après un accident d'avion : les spectateurs ont voyagé : "Je ne pensais pas être aussi réceptif que cela, je ne m'attendais pas du tout à continuer l'expérience jusqu'à la fin" raconte Raimana, l'un des spectateurs monté sur scène. Marithé, l'une d'elles, ajoute "j'avais l'impression d'avoir quelqu'un dans mon corps, et ce n'était pas moi!!!" Teiva acquièsce :"Il a suffi qu'il nous parle juste une fois, il dit "dors!" et là, tu sens tout ton corps se dérober et tu tombes!"



"L'homme qui dansait avec le garçon c'était drôle!" commente un spectateur. "Non non! Le mieux, c'était l'accouchement! C'était déjà un homme qui accouche, et quand il voit le bébé, il n'avait pas la même couleur" commente une autre.



"Il m'a fallu un quart d'heure pour récupérer, et même là encore, j'ai l'impression d'avoir fait un marathon", explique Marithé. "Je sens que j'ai mes jambes endolories, mais je garderai un excellent souvenir de ce show, et là, je peux vraiment dire que ce n'est pas truqué", complète Teiva.

Laure Philiber

Un premier show que l’artiste semble avoir lui aussi apprécié. Il a annoncé son retour au fenua l’an prochain.