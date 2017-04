Mercredi, la salle Aorai Tini Hau va être détruite

Bertrand Parent

Après plus de 30 ans d’existence, la salle Aora Tini Hau va être détruite mercredi matin. Le périmètre a été sécurisé par les équipes de TNAD et la machine chargée spécialement de cette opération est arrivée sur le site. C’est Edouard Fritch lui-même, président du Pays et maire de Pirae, qui lancera mercredi le démarrage de l’opération.En même temps qu’un morceau d’histoire qui se termine, c’est une nouvelle aventure qui commence pour ce site qui appartient au Pays, à l’exception de la partie parking, coté Prince Hinoi et le terrain où prennent place les papio, qui sont la propriété de la commune.C’est le ministère de l’Education de la Jeunesse et des Sports qui est maître d'ouvrage de cette opération de démolition et réaménagement. La convention de maîtrise d'ouvrage qui lie le Pays et TNAD concerne les aménagements de l'espace Aorai Tini Hau afin de créer un parc arboré sur le modèle du parc Paofai.Mais, dans un premier temps, l’urgence sera d’abord de faire un site propre, en ne gardant que les dalles au sol, pour accueillir les championnats du monde de va’a marathon qui démarrent le 27 juin.C’est ensuite que la réalisation du jardin débutera, mais également des travaux pour une route de dégagement de deux fois deux voies. Tous ces projets entrent dans le cadre du développement d’un nouveau centre-ville à Pirae. Initialement tous ces travaux devaient avoir lieu dès octobre pour être terminés au moment des championnats du monde.