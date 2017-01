Méli Mélo : du 30 janvier au 3 février

Méli Mélo, c'est votre rendez-vous quotidien qui vous propose 1001 astuces pour vous faciliter la vie.



Du lundi au vendredi à 17h30, Taïna Fabre va à la rencontre des professionnels de tous horizons : vétérinaire, médecin, artiste, décorateur de maison, ou encore coach sportif... qui vont répondre aux questions que vous vous posez. Ils partageront leurs connaissances sur un thème précis et vous donneront quelques conseils biens utiles.



Consommation, emploi, environnement, santé et bien-être, éducation des enfants, pratiques sportives, agenda culturel... tous les thèmes de votre quotidien seront abordés.



Concise, précise et efficace, l’émission Méli Mélo se veut pratique afin que vous ne soyez jamais en panne d’informations.