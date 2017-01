Méli Mélo : du 23 au 27 janvier

Lundi : Direction le pôle entreprise de la CCISM pour parler de la cellule d'accompagnement au développement durable à l'hygiène et à la sécurité.

Découvrez le nouveau numéro de Moana, le magazine sur la merPrenez un cours de prévention et de self défense avec Mere Fevre du Club TFK self défenseMéryl vous propose un nouveau tuto maquillage pour les festivités du nouvel an chinoisculture avec l'exposition des peintres de la marine