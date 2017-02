Maupiti : l'aérogare fermée, mais des solutions provisoires trouvées pour la poursuite de la desserte

Depuis le 1er janvier 2017, les missions d’entretien et de maintien à niveau des infrastructures aéroportuaires portées par la subdivision des aérodromes territoriaux de la Direction de l’équipement ont été transférées à la direction de l’Aviation civile.



A cette date, un inventaire des infrastructures aéroportuaires a été engagé par le nouveau département Infrastructures de la Direction de l’Aviation civile, créé et dédié pour répondre à ces missions.



Ce chantier a permis de déceler des problèmes de nature à affecter la sécurité des passagers et des usagers de transport aérien dans l’aérogare de Maupiti.



La visite technique organisée par la Direction de l’Aviation civile a montré que l’érosion saline avait endommagé les structures d’appui de l’aérogare de Maupiti, ce qui a conduit la Direction de l’aviation civile en concertation avec le maire de Maupiti à procéder à la fermeture de l’aérogare de Maupiti.



Il ressort néanmoins que les moyens logistiques mis en œuvre par la Direction de l’Aviation civile en relation avec Air Tahiti sont de nature à permettre la poursuite du traitement des vols réguliers opérés par ladite compagnie à court et moyen terme jusqu’à la réhabilitation de l’aérogare de Maupiti.



