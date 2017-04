Mataiea : l'école Mairipehe fermée mardi après un cambriolage

En raison d'un cambriolage survenu ce week-end à l'école Mairipeheà Mataiea et sur décision du maire Tearii Alpha, l'école Mairipehe restera fermée demain, mardi 18 avril 2017.



Les agents communaux et l'équipe enseignante sont à pied d’œuvre pour nettoyer les classes et permettre aux enfants d'être accueillis en toute sécurité le mercredi 19 avril.



Une plainte a été déposée auprès de la gendarmerie de Papara. Une enquête est en cours.