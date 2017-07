Mataiea : 18 mois de prison pour l’homme qui avait tenté d’enlever une fillette

J-B. C.

Les gendarmes avaient rencontré des difficultés pour identifier l’agresseur qui en avril dernier s’était arrêté à un arrêt de bus à Mataiea après avoir repéré la fillette, qui lui plaisait avait-il dit. Il l’avait attirée vers son véhicule et avait tenté de la faire monter à l’intérieur.Malgré son jeune âge, la jeune fille s’était débattue alors qu’au même moment sa tante arrivait, obligeant le trentenaire à fuir.Après de longues semaines d’enquête, l’homme, qui avait coupé ses cheveux et maquillé sa voiture, avait finalement été interpellé.« Je savais plus ce que je faisais. Je n’avais plus ma tête. Mon cerveau n’était plus là quoi », a déclaré le prévenu à la barre.Ce père de deux jeunes enfants a reconnu qu’il souhaitait avoir une relation avec la jeune fille mais qu’il ne s’en serait pas pris à elle, si elle avait refusé.Le psychiatre qui a étudié son dossier a estimé qu’il faisait preuve d’une « immaturité psycho-affective » et que le risque de récidive n’était « pas négligeable ».Des éléments qui ont inquiété le procureur, le magistrat estimant que le trentenaire était « socialement dangereux ».« Son intention n’était pas de la violer », a de son côté plaidé l’avocate du mis en cause.Il a finalement écopé d’une peine de 18 mois de prison ferme assorti d’un maintien en détention à Nuutania. Il devra également verser 100 000 francs de dommages et intérêts à sa victime.Dernier à prendre la parole, l’agriculteur a exprimé ses regrets : « je veux demander pardon. Cela fait un mois que je pense à ça. Je regrette sincèrement de t’avoir fait du mal. C’est la première fois que ça m’arrive. Pardon ».