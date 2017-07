Matahi Drollet privé de Billabong Pro

"Fracture du péroné dû à une mauvaise trajectoire sur la vague. Je n'ai pas touché le récif, c'est juste la lèvre de la vague qui a atterri directement sur ma jambe. La compétition, ce sera pour l'année prochaine et je reviendrais plus fort pour accomplir mon objectif", explique Matahi Drollet sur son compte Facebook.



À noter que les trials ont été décalés au 7 et 8 août au lieu du 6 et 7 août. La cérémonie d'ouverture de la compétition se déroulera comme prévue le 4 août à partir de 14h.