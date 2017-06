Master Women : les Tahitiennes sont parties confiantes

Le top départ de la course Master Women vient d'être donné ! Les rameuses se sont élancées pour un parcours de 27 kilomètres, soit trois boucles. " On a hâte de partir, mais surtout d'arriver ! ",lance la capitaine de l'équipe, Chicou Temake. " On sait que la Nouvelle-Zélande est une bonne équipe, Hawaii aussi, mais on s'est bien préparées !", ajoute-t-elle, confiante.



En lice, 10 équipes : Tahiti, Australie, Brésil, Californie, Canada, Fidji, Angleterre, Hawaii, Nouvelle-Zélande, et Singapour.