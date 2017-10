SOCIÉTÉ

Maruao renaît de ses cendres

Lundi 23 Octobre 2017

MUSIQUE - Après moults épreuves et accidents de la vie, Maoake Tuahine, chanteur, guitariste et co-fondateur de Maruao, s'était retrouvé derrière les barreaux, purgeant une peine de quatre ans pour braquage. Le groupe s'était alors quelque peu mis en berne, peinant à retrouver un second souffle. Depuis, Maoake s'étant acquitté de sa dette envers la société, n'avait plus qu'une idée en tête. Se reconstruire. Et cela passait forcément par l'enregistrement d'un nouvel opus avec Maruao.

