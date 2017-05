Marquises : les opposants à la venue de thoniers lancent une pétition

Rédaction Web

« Préservons les Marquises de la pêche industrielle et notre océan de perdre de sa vie. Pour tous les Polynésiens qui vivent de la pêche locale, pour les commerçants, pour la qualité de l'environnement qui nous entoure, pour nos ancêtres qui respectaient l'écosystème marin et pour les générations à venir, ne soyez pas celui ou celle qui participe ou encourage le dépouillement des eaux », est-il écrit dans cette pétition mise en ligne sur le site change. org et qui réunit environ 1700 signataires.Le projet de la société Big Eyes (groupe Degage) table sur une pêche quotidienne comprise entre 6 et 10 tonnes de thonidés par jour qui seront exportés.Lors de sa présentation, le président de la communauté de communes des îles Marquises, Félix Barsinas , avait estimé que l’activité pourrait générer la création de 600 emplois directs dans l’archipel. Mais manifestement, l’idée ne plait pas à tout le monde.