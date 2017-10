Marquises: ce sont près de 600 kilos de cocaïne qui ont été saisis à bord du voilier

Rédaction Web avec JBC

Selon nos informations, le voilier en provenance d'Amérique Centrale transportait près de 600 kilos de cocaïne convoyés par trois hommes originaires d'Europe de l'Est. La drogue non dissimulée, simplement rangée dans des placards, était vraisemblablement destinée aux marchés australien et néo-zélandais.Pour l'heure, les trois hommes ont été placés en garde à vue dans les locaux de la section de recherches de la gendarmerie à Papeete. Le procureur de la République Hervé Leroy, devrait communiquer à ce sujet demain.