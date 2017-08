Marie France Luneau, récipendiaire de l’ordre de Tahiti Nui

Rédaction Web avec communiqué

Par cette distinction, le Président a tenu à saluer, en présence du ministre des Solidarités, Jacques Raynal, une magistrate qui a passé 33 ans au poste de juge pour enfants en Polynésie et qui s’est investie pleinement dans cette mission.Tout au long de ces années, Marie France Luneau a suivi de très nombreux enfants en difficulté et a contribué à l’ouverture de nouveaux centres d’accueil pour les mineurs. "Les décisions que vous rendez sont le reflet de votre qualité d'écoute, de votre connaissance approfondie de la société polynésienne et d'une analyse extrêmement juste de la situation du mineur et de son entourage familial. Elles sont toujours empreintes d'une grande humanité ", a notamment souligné le Président.Marie France Luneau doit quitter prochainement la Polynésie pour devenir, à compter du 1septembre, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés au tribunal de grande instance de Saintes.