Mareva Georges offre un bus pour accueillir des femmes battues

Elle l’avait promis en mars dernier. Ce matin, Mareva Georges, a livré un bus flambant neuf à l’association Pu o te Hau. Il va permettre d’accueillir une quarantaine de femmes victimes de violences et leurs enfants. Cette acquisition faisait partie des besoins urgents de la structure. Il n’aura fallu que trois mois à la généreuse Mareva pour agir avec son époux, le créateur de Guess.Des ateliers de formations seront également mis en place suite à la présence de la donatrice. Ils permettront aux femmes de se réinsérer dans la vie professionnelle et de quitter le centre d’accueil.Très sensible aux actions caritatives en faveur des femmes et des enfants, l’ancienne miss Tahiti vient en aide à de nombreuses structures du fenua grâce à sa fondation "Paul et Mareva Marciano". Lundi, elle se rendait auprès des enfants du village SOS de Papara.