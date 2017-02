SOCIÉTÉ

Marché de l’éclairage public: le Pays condamné à indemniser une entreprise

Mardi 7 Février 2017 à 17:50 | Lu 294 fois

Dans une décision rendue, ce mardi, le tribunal administratif a condamné le Pays à verser près de 3,8 millions Fcfp à la société ECI dans le cadre du marché public relatif à l’éclairage du boulevard Pomare et de l’avenue Pouvanaa, obtenu par la SPRES en juillet 2015. Or cette dernière, ne pouvait normalement "soumissionner au marché en cause" car elle était en redressement judiciaire.





