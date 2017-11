Marcel Tuihani va formaliser la création de son parti

Rédaction web

La présentation officielle de son parti aura lieu demain jeudi dans sa permanence sise au 1er étage de l'immeuble Sarateva, carrefour de la Fatauaa, dont l'inauguration aura lieu à 16 heures. A ses côtés plusieurs personnalités politiques qui ont décidé de le rejoindre seront présentes. Notamment, selon nos informations, Gloria Pater, maire déléguée de Papetoai et maire adjointe de Moorea. Une ex-élue orange.Président de l'assemblée de Polynésie, il avait quitté le Tahoera'a, suite à de profondes dissensions avec Gaston Flosse , reprochant à celui-ci son soutien à Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle, et surtout "l'attitude humiliante" qu'aurait eu Gaston Flosse envers son père, Marcel Tuihani senior.Depuis ce divorce, Marcel Tuihani a laissé entendre à de nombreuses reprises qu'il souhaitait "faire de la politique autrement". Selon nos informations, la première ébauche de son mouvement portait comme slogan la formule "Demain ensemble" pour marquer ce désir de rassembler au delà des frontières politiques traditionnelles. C'est dans cet esprit que Marcel Tuihani souhaite participer aux élections territoriales qui se dérouleront les 23 avril et 6 mai 2018.