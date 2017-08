Marcel Tuihani salue la performance des All In One

Rédaction web avec communiqué

Dans un communiqué, le président de l'Assemblée "salue la performance de l’équipe tahitienne de danseurs All In One qui est parvenue aux portes des demi-finales du concours international de Hip-hop"."Cependant, parvenir à ce niveau du concours et représenter la France dans une compétition internationale, est déjà un exploit en soi qui mérite d’être salué comme une fierté pour la Polynésie française. ""À l'instar de l’équipe tahitienne de Rugby qui a remporté il y a quelques jours la Coupe des Océania, l'équipe des All In One montre à son tour qu’à force d’effort, de cohésion et de ténacité, les rêves deviennent possibles. Les jeunes danseurs sont décidés et motivés à faire mieux l’année prochaine. ", conclue Marcel Tuihani.