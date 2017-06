Marcel Tuihani : "Il ne faut jamais négliger la force de Gaston Flosse"

« Jamais je ne m’enfuirai comme ont fait les autres et je ne ferai pas de la politique ailleurs qu’au Tahoeraa », affirmait Marcel Tuihani en mars 2016 à Tahiti-Pacifique. Pourtant, deux lettres de démission étaient posées sur le bureau du parti début juin. Les deux Marcel Tuihani, père et fils, n’ont pas fui le Tahoeraa, mais plutôt un homme. « Je respecte Gaston Flosse mais j’ai un père et je n’ai qu’un seul père », explique Marcel qui n’a pas supporté « l’humiliation » que son père « a pu subir ».Il ajoute : « j’étais un spectateur malheureux de cette situation, donc oui, j’ai tenu ses propos (à Tahiti-Pacifique) », mais maintenant « je sais ce que c’est que la trahison ».Le parti a essuyé une défaite historique aux législatives. Pour la première fois, aucun député orange ne siégera à l’Assemblée nationale. Le Tahoeraa peut-il rebondir ? « Le redressement du parti politique ne peut se faire qu’à une seule condition : il faut revoir l’ensemble des fondamentaux d’aujourd’hui et revenir dans ses vraies valeurs d’hier », analyse Marcel qui met en garde : « Il ne faut jamais négliger la force de Gaston Flosse ».