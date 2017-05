Mara Aitamai, président

"Aujourd’hui, J’ai été sollicité pour présider le 1er regroupement de tous les corps de métier liés au va’a : les constructeurs de Va’a et de matériels liés à la pirogue, les fabricants de rames, les entreprises de communication médias compris, les organisateurs d’évènements sportifs et autres, et le prêt-à-porter (Textile). J’en suis très honoré. 5 autres administrateurs ont également été choisis pour m’accompagner dans la noble mission qui nous attend. »



« Nous sommes tous des passionnés du va’a et très engagés depuis des décennies dans le développement de la discipline et des activités connexes. Cependant, pendant toutes ces années, chacun a travaillé de manière isolée. Grâce d’une part, au travail de fond réalisé depuis 2 ans par Reynald Temarii, Noëlline Parker et Jean Chicou, et d’autre part, aux perspectives annoncées de développement local et mondial du Va’a, nous avons aujourd’hui compris l’intérêt de nous associer et de travailler ensemble. Unis, nous serons plus fort pour conquérir la planète Va’a tout en travaillant à la structuration du marché local. »