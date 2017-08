Manuarii Manutahi, un piroguier dans le golfe du Morbihan

Rédaction Web

Intitulé " Sur sa pirogue, Manuarii veut être le plus fort", l'article met en avant cet enfant du fenua sacré Vice-champion de France de pirogue en 2016, qui s’entraîne tous les jours dans les courants du Golfe pour devenir le numéro un français et intégrer l’élite mondiale.Arrivé de Tahiti à Vannes en 2007 pour son travail de formateur, il a été accueilli au club de canoë-kayak de Vannes, d’où il met à l’eau sa pirogue après le bureau. "Mon petit jeu, c’est de prendre les bateaux pour des adversaires et de les rattraper. Ça me motive !" explique Manuarii au quotidien."J’ai commencé la rame à l’âge de 10 ans grâce à mon cousin qui s’entraînait tous les jours. Je le voyais avec sa rame et sa pirogue. Je lui ai demandé s’il pouvait m’apprendre à ramer. Depuis ce jour je me suis lancé dans la pirogue", raconte le Tahitien de 27 ans.Il est le seul coureur en pirogue du club et l’un des seuls pratiquants du Golfe qui vient se frotter aux courants du Morbihan."Ça peut faire la différence lors des compétitions. (…) J’ai été vice-champion de France de pirogue l’année dernière, cette année, je veux être champion ! ".Pour remporter le championnat de France qui se déroulera, du 24 au 26 août, à Cherbourg, Manuarii s’impose une séance de rame quotidienne de deux heures dans le Golfe en plus de son heure de musculation.Il compte participer en septembre au Te Aito de Toulon, et celui de Tahiti en 2018 qui réunira les meilleurs rameurs mondiaux. Mais pour financer ces déplacements, Manuarii Manutahi cherche des sponsors, souligne Ouest-France, concluant: "Des entrepreneurs de l’Ouest pourraient bien se retrouver dans l’image de cet athlète fonceur et déterminé qui enchaîne les succès et aime la mer".