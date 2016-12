Rédaction Web



Le Français Thomas Pesquet et ses collègues astronautes à bord de l'ISS ont placé la barre très haute en organisant un mannequin challenge en apesanteur, il va falloir se creuser sérieusement les méninges pour faire plus fort. A tel point que beaucoup d'internautes, voient dans cette vidéo, l'apogée et la fin annoncée du mannequin challenge.