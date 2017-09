Manihini : qu'est-ce que la convergence mobile?

Les Matinées de E-Business ou MeB seront de retour du 2 au 6 octobre avec pour thème principal « la convergence mobile ».



Que cela soit sur le plan professionnel ou personnel, l’utilisation des nouvelles technologies est devenue incontournable.



C’est ce que nous dirons Céline Casaubon et Anthony Lallut. Ils nous raconterons comment ces nouvelles technologies ont amélioré leur service et leur communication auprès de la clientèle.



Guillaume Proia, l’organisateur des matinées, nous présentera les différents sujets abordés durant ces rencontres, et qui seront les intervenants.



Émission présentée par Tiare-Nui Pahuiri.