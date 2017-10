Manihini : la surveillance des coraux et des récifs coralliens sur le Fenua

Du 2 au 6 octobre, ce ne sont pas moins de 42 pays qui seront représentés en Polynésie française pour participer à la 10è édition de l'Indo Pacific Fish Conference.



Organisée par le CRIOBE et l'IRCP, cette conférence permettra aux scientifiques et aux gestionnaires des pays de l’Indo-Pacifique, de présenter les résultats de leurs recherches et actions et, de discuter des mesures à prendre pour préserver, sur le long terme, les stocks de poissons des eaux douces, des lagons et du grand large.



Avec David Lecchini et Marguerite Taiarui nous reviendrons plus particulièrement sur la surveillance des coraux et des récifs coralliens en Polynésie française et dans le Pacifique, via deux programme phares du Criobe « un œil sur le corail » et « Polynesia Mana ».



Émission présentée par Tiare-Nui Pahuiri.