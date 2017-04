Manihini : l'ADIE et la création d'entreprise

Émission hebdomadaire présentée par Tiare-Nui Pahuiri.



Ce jeudi, Manihini vous propose une deuxième émission sur l'ADIE et la création d'entreprise, mais cette fois-ci en langue française.



Depuis sa mise en place en Polynésie en 2009, l'ADIE a accordé plus de 3516 microcrédits aux porteurs de projets et accompagné 4343 personnes dans leurs démarches.



En 2016, l'ADIE a injecté dans l'économie polynésienne près de 492 millions au travers de l'ensemble de ses partenaires de refinancement. En effet, elle emprunte aux banques pour re-prêter.



Pour en parler, Tiare-Nui Pahuiri reçoit Wendy Mou Koui, Directrice régionale de l'ADIE Polynésie et Heiarii Ah-Sam, Chef d'entreprise.