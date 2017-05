Manihini : focus sur l'Europe et ses actions en Polynésie

Émission hebdomadaire présentée par Tiare-Nui Pahuiri.



Ce jeudi dans Manihini, nous parlerons de l'Europe et de ses actions en Polynésie. P our cela Tiare Nui Pahuiri recevra Dr Charles Garnier, PhD, chef du bureau des affaires européennes et Caroline Vieux, chargée du programme INTEGRE en Polynésie.



Depuis 1959, l'Union Européenne a financé plusieurs projets à travers le Fond Européen du Développement. Le 1er FED, par exemple, a aidé la construction de l'hôpital Mama'o ou le quai des goélettes.



Plus récemment, le FED a contribué à l'installation du réseau d'assainissement de Bora Bora, ou encore celui de Punaauia.