Manihini : Tahu'a 'ihi nuna'a

Émission hebdomadaire présentée par Tiare-Nui Pahuiri.



Natea Montillier Tetuanui viendra présenter "Légendes des archipels", fruit d'un long travail de recherche. Ethnologue au service de la culture, elle a parcouru les îles de la Polynésie française pour recueillir des textes issus de traditions orales du fenua. Ce sont donc 18 légendes en tahitien, français et anglais que vous trouverez dans ce premier ouvrage de la collection "Ethnologie de Tahiti et des îles".



Natea Montillier Tetuanui nous parlera également de son travail de terrain, la manière dont elle aborde ses interlocuteurs pour leur expliquer sa démarche. Ce sont donc des heures d'enregistrement qu'elle a obtenues et qui sont valorisées à travers ce livre. Un outil incontournable pour cette jeune génération qui ne connaît pas son histoire.



L'émission sera en langue tahitienne sous-titré en français.