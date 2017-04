Manihini : Le cancer du sein (en français)

Émission hebdomadaire présentée par Tiare-Nui Pahuiri.



Ce jeudi, Tiare-Nui Pahuiri vous propose une deuxième émission sur le thème du cancer du sein, mais cette fois-ci en français



Le cancer du sein touche particulièrement les femmes de 50 ans et plus. En Polynésie, environ 120 cas sont détectés chaque année. C'est la première cause de mortalité chez la femme.



Le dépistage reste le meilleur moyen de prévention.Un cancer du sein détecté tôt est plus simple à traiter et comporte moins de risques de séquelles.



Pour en parler, Tiare-Nui Pahuiri reçoit Patricia GRAND présidente du comité polynésien de la ligue contre le cancer.