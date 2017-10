Manihi : signature d'une convention pour la rénovation du réseau électrique

( Avec communiqué )

Mireille Haoatai, tavana de Manihi et Vincent Joguet responsable du pôle secteur public de l’agence AFD de Papeete, ont signé ce vendredi une convention de financement de 48 millions de Fcfp. Cet emprunt est destiné à financer l’extension et la rénovation du réseau électrique de l’atoll de Manihi, afin que les deux motu principaux (Motu village et Motu aéroport) soient correctement alimentés en énergie. Ce projet s’inscrit dans la continuité du chantier de centrale hybride fuel et photovoltaïque pour lequel la commune et l’AFD avait déjà collaboré en 2016.Manihi est ainsi la première commune de Polynésie à bénéficier du Prêt Vert à 0% proposé par l’AFD pour les projets des communes qui ont un impact positif sur l’environnement.Cette cérémonie finalise une instruction au cours de laquelle les agents du pôle Secteur public de l’AFD ont analysé les comptes de la commune et échangé avec ses élus et agents pour les appuyer dans la vision présente et future de leurs investissements.Institution financière publique, l’Agence française de Développement (AFD) agit depuis plus de soixante-dix ans dans plus de 80 pays et dans les Outre-mer pour favoriser le développement économique, social et environnemental.