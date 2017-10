Manifestations à Tahiti et aux Marquises contre le projet de pêche Hiva Toa

Rédaction web avec Tamara Sentis

Marquisiens, Tahitiens, Métropolitaines, hommes, femmes et enfants, ils étaient des centaines à défiler ce matin pour réclamer la préservation des ressources marines des îles Marquises.Après avoir parcouru le centre-ville, les manifestants ont offert un spectacle marquisien devant l’enceinte du Haut-Commissariat, désert un samedi. Un courrier à l’attention du Président Macron et de son ministre Nicolas Hulot a été réceptionnés par un représentant de l’Etat.La plupart des manifestants sont prêts à accepter le projet de pêche, mais dans les eaux internationales.D'autres manifestations avaient lieu au même moment à Hiva Oa et Nuku Hiva. Le collectif tentera de rencontrer les autorités du Pays la semaine prochaine. Et promet de rester mobilisé.