Manava i Tahiti MOANA : la cérémonie en direct sur TNTV

Voilà cinq ans que Hinano Teurumereariki Murphy, avec l’association Te Pu Atiti’a, travaillent aux côtés de Disney sur la conception du film d’animation « Moana », et conseillent le géant américain sur les aspects culturels, linguistiques et scientifiques du fenua.

En 2016, dès la première mondiale de la version originale, la traduction de « Moana » en reo tahiti démarre grâce à l’engagement d’une équipe d'experts volontaires.



Le 29 avril prochain, la version de « Moana » en tahitien sera projetée simultanément à To’ata et dans les Jardins de Paofai. Pour l’occasion, le fenua est invité à célébrer ce « retour à la maison » de Moana. Et vous pourrez suivre en direct sur TNTV à partir de 18h45, la cérémonie précédant la projection grand public. Jusqu'à 19h30, c’est avec Tiare Nui Pahuiri et Matahi Tutavae que les téléspectateurs découvriront les secrets des coulisses de cette version tant attendue.



Si le public présent sur place aura le privilège d’assister à la toute première diffusion de Moana en reo tahiti, pour des raisons de droits, le film d’animation ne pourra pas être diffusé à l’antenne.