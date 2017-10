Malia, Kahealanie et Tina Lei sont les derniers finalistes de Pakikids

Les huit candidates de cette dernière soirée de sélection nous ont toutes offert de très belles prestations. Elles ont touché le coeur du public et des téléspectateurs. Mais c'est finalement Malia, Kahealanie et Tina Lei qui ont reçu le plus de vote et iront en finale:



Kahealanie 24.8%

Tina Lei 18.5%

et Malia 15.4%.