Makeanui, Tauhiro et Athénaïs participeront à la finale de Pakikids

Ce vendredi soir, ils étaient huit à participer à la première émission de Pakikids. Heitea, Anavai, Makeanui, Tauhiro, Kanea, Aurore, Athénaïs et Manuiti ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour récolter le plus de votes.



Après avoir interprété une chanson de leur choix en direct sur TNTV, les Pakikids ont assisté au concert de la jeune et talentueuse Raumata Tetuanui, accompagnée de son père.



Après plus d'une heure d'émission en compagnie de Rai, vous avez choisi de retenir Makeanui (31,1%), Tauhiro (22%) et Athénaïs (16,6). Grâce à vous, les trois vainqueurs de cette première soirée accèdent directement à la finale de Pakikids, prévue le 20 octobre à 19h25 sur TNTV.



A nos huit Pakikids, qui ont fait le show ce soir : bravo et merci !