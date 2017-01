Makatea: les problèmes de communication s'accumulent

P.Bastianaggi

Depuis le 25 décembre, Makatea est privé d'Internet, suite à la défaillance d'un équipement de l'OPT. Cette situation devrait être réglée prochainement car l'équipement en question sera expédié, via la goélette Mareva Nui qui quittera Papeete le 16 janvier pour arriver à Makatea, le 17. On peut donc imaginer que le problème sera réglé à cette date.Autre souci qui s'abat sur l'île, depuis mercredi après-midi, téléphones fixes et cellulaires ne fonctionnent plus. Les liaisons sont coupées. Selon le maire, Julien Mai, il s'agirait d'un problème de la centrale technique de l'OPT à Makatea. "Cela ne proviendrait pas du réseau EDT, le courant est bien distribué dans les foyers de Makatea. Le réseau EDT, de la centrale hybride solaire, jusqu'à la connexion au bâtiment technique de l'OPT fonctionne. C'est à l'intérieur du local technique où se trouvent les appareils de l'OPT qui distribuent l'énergie pour les cartes réseaux du téléphone fixe et les cellulaires, que se trouve le problème".Selon Julien Mai, "une carte électronique a du griller et les batteries ne se rechargent plus et à partir du moment où les batteries sont sous le seuil d'exploitation, plus rien ne fonctionne."Pour le maire, une surtension à du se produire suite aux orages de ces derniers jours. L'OPT ne devrait pas tarder à envoyer une équipe sur place pour résoudre le problème, "si il reste de la place sur les goélettes, Mareva Nui ou Marie-Stella", précise le maire.