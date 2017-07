Makatea, l'île de tous les enjeux

Colin Randall a présenté en détail son projet qui porte sur les 600 hectares qui ont déjà été exploités par le passé et qui recèlent toujours du phosphate. Selon l'homme d'affaires australien, Il n’est pas question d’exploiter d’autres terrains que ceux qui sont aujourd’hui qu'une succession de trous.

​

Pour mettre fin à ces débats où les pour, campent sur leur position et les contre idem, Colin Randall a la solution: une enquête publique. "Une enquête publique, c'est l'opportunité pour la population de dire oui ou non au projet". A ce titre, un recueil sera mis à la disposition de la population dans six endroits différents et cela durant deux mois, où elle pourra se prononcer pour ou contre. Deux à Papeete, un à Rangiroa, un à Mataiva, un à Tikehau et un autre à Makatea.



Pour l'Australien, "Si les habitants de Makatea se prononcent pour le projet, et qu'une majorité se prononcent contre, le projet ne se fera pas." Alors, coup de poker tenté par celui qui a investi près de 3 millions de dollars australiens (243 millions Fcfp) pour financer les études de faisabilité du projet et l'impact environnemental ? Pas si sûr.



"J'ai parlé en tête à tête avec de nombreux propriétaires et ayant droit de Makatea, aussi bien à Tahiti qu'ici à Makatea, et ce projet est supporté et voulu par une majorité " Bien que cela ne semble pas se refléter lors des réunions publiques. Mais comme chacun sait, en général, dans ce genre de réunions, ce sont surtout les "non" que l'on entend le plus, et Colin Randall semble sûr de son fait et d'obtenir gain de cause.