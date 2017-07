Maina Sage s'inquiète de la réduction prévue d'un tiers des parlementaires

Rédaction Web avec Eric Dupuy

Comme tous les lundis, le château de Versailles est fermé au public. Mais ce lundi, la bâtisse du XVIIème siècle a néanmoins accueilli les membres du Parlement ou du moins ceux qui ont honoré la convocation du chef de l’Etat qui pour la première fois depuis son élection, s’est exprimé sur sa politique générale."Il est clair qu'au niveau des finances, ce sera un mandat qui sera compliqué, mais par contre, il y a eu des engagements durant la campagne, et il faut savoir les tenir.", déclare pour sa part Nicole Sanquer, députée de Polynésie.Parmi les annonces, déjà cette promesse de réduire d’un tiers le nombre de parlementaires. Pour les élus polynésiens, il faut néanmoins garder une exception pour l’Outre-Mer. Ce que nous explique Maina Sage, députée de Polynésie. "Dans cette nouvelle organisation, il faut veiller à garder cette sur-représentativité des territoires les plus isolés que représente l'outremer. C'est fondamental si l'on veut faire entendre la voix de l'ensemble de la Nation dont nous faisons partie."Comme les membres du groupe de la France Insoumise et quelques cas particuliers, Moetai Brotherson, le troisième député polynésien ne s’est pas rendu au congrès.Mardi ce sera le 1ministre qui précisera l’action gouvernementale devant l’Assemblée… l’an prochain le président reviendra au même endroit, parler au même parlement.