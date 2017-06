Maina Sage et Moana Greig qualifiés dans la première circonscription (provisoire)

Rédaction web

Dans la 1ère circonscription regroupant Les Marquises, les Tuamotu, Moorea et les communes de Papeete, Arue et Pirae, c’est Maina Sage, la député sortante et candidate du Tapura Huiraatira qui arrive en tête. Selon des résultats provisoires, elle obtient 11983 voix en sa faveur. Elle obtient 46.31% des suffrages exprimés mais cela ne suffit pas pour qu’elle soit élue dès le premier tour, puisqu’elle ne recueille que 19.04% des voix de l’ensemble des inscrits sur les listes électorales de sa circonscription, alors qu’il en faut au moins 25% pour passer dès le premier tour.Elle se retrouve donc au second tour face au candidat du Tahoeraa, Moana Greig, qui termine second avec 6801 voix, 26.28 % des suffrages exprimés et 10.81 % des voix des inscrits. Richard Tuheiava, le candidat du Tavini termine à la 3position avec 4086 voix en sa faveur, ce qui représente 15.79% des suffrages exprimés et 6.49 % des voix des inscrits. Il est donc éliminé de ce scrutin. Tout comme les autres candidats de cette circonscription. Jean Marie Bruneau (1.24%), Eric Minardi (1.49%), Tauhiti Nena (6.73%), Michel Ramel (0.47%), Karl Reguron (1.69%).A l'heure où nous publions, 153 bureaux de votes ont donnés leurs résultats sur 236.