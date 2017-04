Mahina se met en beauté pour l’arrivée de la pirogue Hokule'a

À quelques heures de son arrivée, l’équipe en charge de la décoration de la célébration est sur les starting block. Depuis mercredi, la commune de Mahina se dote de ses plus belles parures pour accueillir la double pirogue. Des drapeaux empruntant les couleurs symboliques de la monarchie tahitienne et des ornements ont été plantés sur les trois ronds-points de la commune mais aussi le long de la route de la pointe Vénus.La démarche est collective, portée par tout un peuple. « Il y a eu des donations des commerçants qui ont offert des rouleaux de tissus … et beaucoup de sponsors qui aident l’organisation du Manava Hokule'a. On met tous la main à la pâte », explique Marguerite Lai, chargée de la décoration. Et pour que la fête soit mémorable, tous les participants sont invités à venir habiller de pareu rouge ou blanc avec couronnes et feuilles d'auti à la main.- 8 h : arrivées de la pirogue et ouverture du village des exposants d'Aupupu i te Moana ».- 8h30 : Ouverture de l’espace mini-conférence (thématiques différentes toutes les 30 minutes)- 9 h : Démarrage des activités (ateliers et démonstrations de bouturage de corail, démonstration de peinture sur va a par les artistes Hamani Lab)- 9h30 : Accueil traditionnel (Pahu, Toere, Pù)- 10h15 : Accueil institutionnel- 13h : arrivée de Vaiana (animations pour les petits)- 13h30 : Reprise des animations, ateliers, et jeux- 17 h : fin des festivitésRetrouvez le dispositif spécial de l'événement ici