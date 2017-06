CULTURE

Mahina : ouverture des Tuaro arearea I Mahina 2017

Jeudi 8 Juin 2017 à 19:02 | Lu 32 fois

LOISIR - Les Tuaro arearea I Mahina 2017 débutent ce jeudi soir au stade de l’AS Venus de Mahina. Saut d’obstacles, course et escalade vont rythmer le week-end et fédérer les dix équipes des quartiers de la commune en lice.

