Mahina, fournisseuse de candidats et d’élus

Rédaction Web avec Laure Philiber et Tauhiti Tauniua Mu San

Les législatives. un scrutin qui mobilise peut-être un peu plus la population de Mahina que dans les autres communes. Et pour cause : Nicole Sanquer, élue au conseil Municipal, Maina Sage et Tati Salmon sont candidats, Lorna Oputu, également au conseil municipal, est suppléante.Pour Damas Teuira, le maire de Mahina, "La commune de Mahina, est productrice de personnalités politiques, qui ont occupé des hautes fonctions au niveau de l'Etat, on va dire cela comme çà."Mahina, comme Pirae, a déjà vu deux de ses enfants siéger à l’Assemblée nationale : Emile Vernaudon durant deux mandats : de 1988 à 1993, puis de 1997 à 2002. Et Edouard Fritch de 2012 à 2014. Maina Sage, députée sortante, y réside.2017, sera t-elle l’année de Mahina ? Après avoir accueilli Hokulea, la commune a vu son équipe de football qualifiée pour la O’League. Son étoile va-t-elle briller encore dans le domaine politique pour ces législatives ?"Le club de l'AS Vénus qui représente un peu Mahina depuis un certain nombre d'années, est qualifié pour participer au tournoi international de la O'League, Hokulea, cela a été la cerise sur le gâteau. Mahina est une commune très demandée en matière d'accueil, de festivités et d'évènementiels" explique le premier magistrat de la commune. Pour lui, "Tant que l'on parle de Mahina, cela prouve que cela bouge en ce moment, et c'est tant mieux pour nous."