Mahina : des idées pour lutter contre l'obésité chez l'enfant

Installés dans l'école Amatahiapo qui fait office de centre de loisir le temps des vacances, des adolescents des quartiers prioritaires de Mahina ont bénéficié de cours de cuisine par Jean Pierre Jullien. Un public bien ciblé, puisque ces jeunes sont porteurs de pathologies liées au surpoids et à l'obésité.Cette action a été initiée par Henriette Kamia, la présidente de la Fédération polynésienne de sports adaptés et handisports, en étroite collaboration avec la mairie de Mahina. Aux côtés du directeur du centre de vacances, Alain Barrere, leurs objectifs est d'apprendre aux enfants à manger sainement et pouvoir reproduire les mêmes gestes à la maison.Les enfants ont appris à doser le sel mais aussi le sucre en préparant des entrées et des desserts. Au menu par exemple, des roulés au jambon, des verrines de légumes ou encore des brochettes de fruits.Fiers de cet apprentissage, les enfants ont également pu présenter leur travail au ministre de la Santé, Patrick Howell en personne. Le projet fait suite à un appel émis par la CPS et le Contrat de Ville dans le cadre du dispositif "mange et bouge pour ta santé".La Fédération polynésienne de sports adaptés et handisports organise aussi régulièrement des manifestations sportives comme les Océania Polynésiens d'athlétisme en avril dernier, destinée aux athlètes handicapés.