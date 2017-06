Mahi mahi en papillote

Je commence par tailler ma tomate en rondelles. Je fais de même avec le citron vert.Je taille finement un peu de persil frais.Je récupère un plat à gratin, je dépose un morceau de papier aluminium, j’y dépose le poisson dans la longueur.J’ajoute les tomates et les citrons sur le dessus du poisson, de l’huile d’olive, un peu de sel et de poivre, le persil frais local. Je ferme la papillote en forme de portefeuille.Je mets ensuite à cuire le poisson au four quelques minutes en vérifiant de temps en temps.